Азат Бадранов возвращается в Башкирию из зоны СВО

По словам Бадранова, его призвали в ряды органов исполнительной власти республики.
«Не скрою, ряд событий в башкирском обществе стали триггером для такого решения. Вместе с тем, я в погонах и подчиняюсь приказам своих командиров», -отметил он.
Заместитель премьер-министра Правительства Башкирии также рассказал о службе в зоне специальной военной операции. Он принял решение отправиться на СВО, чтобы разделить участь народа и поддержать его в сложное для страны время.
«Увидев как отправляются автобусы с мужчинами родного мне Архангельского района, сомнений у меня не осталось, — я должен быть там. Должен быть там, где тревога нашего народа, где нашим сложно и тяжело, должен разделить эту участь. Не с первого раза, но все же мне удалось убедить Главу республики отпустить меня», — рассказал Азат Бадранов.
Самым тяжелым временем для бойца и его семьи стали первые месяцы после отправки на фронт. Военнослужащий попадает в неизвестность, где все вызывает страх.
«Родные еще не могут привыкнуть к мысли, что их сын/муж/отец на войне, переживая постоянно себя накручивают, как правило концентрируясь на самых негативных, из всех возможных, сценариях», — поделился переживаниями заместитель премьер-министра.
Также он рассказал, что целенаправленно шел в Шаймуратовский батальон. В лице шаймуратовцев Бадранов приобрел «настоящих братьев». Служба бойца заключалась в военно-политической работе. Он служил замполитом — помогал и решал все вопросы, чтобы боец мог спокойно выполнять боевые задачи.
«В проблемы бойцов батальона я старался вникать искренне, сопереживая их решению, и в ответ батальон отвечал мне взаимной искренностью. Достаточно быстро мне удалось влиться в коллектив и выстроить доверительные отношения с бойцами в каждой роте», — добавил Азат Бадранов.
Спустя полгода службы Глава республики вышел на Минобороны с предложением назначить его куратором подразделений из Башкирии. Так заместитель премьер-министра перешел на работу в замполитский отдел 3-го армейского корпуса. Ежемесячно он объезжал всю линию боевого соприкосновения от красно-лиманского направления до Херсона.
«Оглядываясь на прошедшее и на пережитое, вспоминаю обретенных на СВО друзей. Живых и погибших. Куда бы не забросила судьба, свою замполитскую работу я не оставляю и не оставлю, буду всегда помогать семьям своих боевых товарищей, отдавших Родине свои жизни, буду делать все, чтобы о них помнили. Шаймуратовский батальон навсегда останется для меня семьей», — заключил Бадранов.