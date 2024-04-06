Азат Бадранов возвращается в Башкирию из зоны СВО

«Оглядываясь на прошедшее и на пережитое, вспоминаю обретенных на СВО друзей. Живых и погибших. Куда бы не забросила судьба, свою замполитскую работу я не оставляю и не оставлю, буду всегда помогать семьям своих боевых товарищей, отдавших Родине свои жизни, буду делать все, чтобы о них помнили. Шаймуратовский батальон навсегда останется для меня семьей», — заключил Бадранов.