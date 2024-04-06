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Хоккейная команда президента одержала победу на сборной Минской области

Следующий матч за звание чемпиона пройдет уже 13 апреля, президентская команда вновь встретится с хоккеистами Минской области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президентская хоккейная команда одержала викторию в первом финальном матче Республиканской хоккейной лиги, передает Sputnik.

Команда президента встретилась на льду «Олимпик-Арены» со сборной Минской области. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу команды белорусского лидера.

Следующий поединок финальной серии запланирован на 13 апреля.

Напомним, что ранее президентская сборная встречалась с командой Гродненской области. В результате сборная президента выиграла со счетом 12:4 и вышла в финал.

Сборная Александра Лукашенко 14 раз побеждала в республиканском любительском турнире, хоккеисты Гомельской и Минской областей становились чемпионами по одному разу.

Организаторами хоккейного любительского турнира является Президентский спортклуб, Минспорта и туризма и Мингорисполком.