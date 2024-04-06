Синоптики сказали про +21 и грозы в Беларуси 7 апреля

Согласно прогнозу синоптиков, в отдельных районах страны в ночное время возможны небольшие кратковременные дожди, а по южной части вероятны грозы. Днем осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер окажется северо-западный с переходом на юго-западный. В ночное время температура воздуха составит от +3 до +9 градусов. Днем воздух прогреется от +13 до +18 градусов, а по западной части Беларуси — до +21 градуса.