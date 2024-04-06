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Рабочая неделя в Воронежской области начнется с потепления до +26 градусов

Дождя не будет.

Сейчас в Индианаполисе: +10° 3 м/с 46% 743 мм рт. ст. +10°

В начале предстоящей рабочей недели в Воронежской области ожидается потепление. Днем вторника, 9 апреля, местами по региону термометры покажут до +26 градусов. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.

В областном центре термометры покажут +22 … +24 градуса. Дождя не будет. Порывы западного ветра будут достигать 7−12 м/сек. Погоду в регионе будет определять гребень антициклона.

В Воронежской области сейчас действует зеленый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. До 6:00 понедельника, 8 апреля, предупреждений об опасных погодных явлениях не требуется.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что три дня подряд погода в Воронеже била температурные рекорды.

В целом же, согласно прогнозу, апрель в Воронежской области обещает быть сравнительно теплым. Ожидается, что среднемесячная температура будет выше нормы на 1,3 градуса.