Рабочая неделя в Воронежской области начнется с потепления до +26 градусов

В начале предстоящей рабочей недели в Воронежской области ожидается потепление. Днем вторника, 9 апреля, местами по региону термометры покажут до +26 градусов. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В областном центре термометры покажут +22 … +24 градуса. Дождя не будет. Порывы западного ветра будут достигать 7−12 м/сек. Погоду в регионе будет определять гребень антициклона.
В Воронежской области сейчас действует зеленый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. До 6:00 понедельника, 8 апреля, предупреждений об опасных погодных явлениях не требуется.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что три дня подряд погода в Воронеже била температурные рекорды.
В целом же, согласно прогнозу, апрель в Воронежской области обещает быть сравнительно теплым. Ожидается, что среднемесячная температура будет выше нормы на 1,3 градуса.