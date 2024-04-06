Рабочая неделя в Воронежской области начнется с потепления до +26 градусов

В начале предстоящей рабочей недели в Воронежской области ожидается потепление. Днем вторника, 9 апреля, местами по региону термометры покажут до +26 градусов. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.