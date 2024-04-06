Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в дома

Однако эксперты предупреждали о рисках. Новые правила приведут к увеличению затрат жителей, заявлял ранее «РГ» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. Он объяснил, что определенное время занимает предоставление провайдеру условий подключения к электросетям, за этот период оплачивать потребленную его оборудованием электроэнергию должна управляющая компания. Кроме того, на УК возлагаются дополнительные функции — ей нужно загружать документы об обращении провайдеров в ГИС ЖКХ, оперативно реагировать и предоставлять доступ к оборудованию его представителям в случае возникновения каких-то проблем.