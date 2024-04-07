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Прошло 40 дней со дня смерти мэра Саянска Олега Боровского

Губернатор региона посетил службу в храме и могилу Олега Боровского в Саянске.

Источник: Соцсети

40 дней прошло со дня смерти мэра Саянска Олега Боровского. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, находясь в рабочей поездке в этом городе, посетил службу в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы и могилу бывшего градоначальника. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

— Вместе с коллегами отдали дань памяти и уважения по-настоящему народному градоначальнику. Сегодня еще раз убедился — Олега Валерьевича в городе искренне любили, ценили, а главное — доверяли. Люди видели, как много сил он вкладывает в развитие Саянска. Он навсегда останется примером преданного своему городу и своей стране человека. Честный, открытый, настоящий, — говорится в сообщении.

Олег Боровский умер 27 февраля на 64-м году жизни. Мэром Саянска он стал в сентябре 2014 года, в 2019 году его вновь переизбрали на этот пост. Олега Боровского знали даже за пределами Иркутской области. Во время пандемии коронавируса, в 2020 году, он отказался закрывать кафе, парикмахерские, фитнес-центры и другие сферы бизнесп. Не раз посещал зону СВО и лично доставлял бойцам гуманитарную помощь. А во время массовых празднеств, посвященных ко Дню города, радовал жителей, облачаясь в необычные маскарадные костюмы.