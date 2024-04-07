Прошло 40 дней со дня смерти мэра Саянска Олега Боровского

Олег Боровский умер 27 февраля на 64-м году жизни. Мэром Саянска он стал в сентябре 2014 года, в 2019 году его вновь переизбрали на этот пост. Олега Боровского знали даже за пределами Иркутской области. Во время пандемии коронавируса, в 2020 году, он отказался закрывать кафе, парикмахерские, фитнес-центры и другие сферы бизнесп. Не раз посещал зону СВО и лично доставлял бойцам гуманитарную помощь. А во время массовых празднеств, посвященных ко Дню города, радовал жителей, облачаясь в необычные маскарадные костюмы.