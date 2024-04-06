Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл, традиции, народные приметы на 7 апреля

Мария смутилась и спросила ангела, как это может произойти, ведь она сохраняла свое девство. Тогда Гавриил объяснил, что на нее сошел Святой Дух и зачатие будет безгрешным. В ответ на это Дева сказала: «Вот, я, раба Господня; да будет Мне по слову твоему». По мнению богословов, именно этот момент был решающим для Благовещения. Мария не просто покорилась воле Господа, она осознанно предоставила ему свою судьбу, принимая роль Богоматери. Без ее свободного согласия воплощение Спасителя на земле было бы невозможно.