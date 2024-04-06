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Усиление ветра, шквал и грозу прогнозируют в Казахстане на 7 апреля

«Казгидромет» выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 7 апреля, сообщает Zakon.kz.

Источник: Reuters

По прогнозам синоптиков, в стране будет неустойчивая погода, пройдут дожди. Осадки обойдут только север республики.

«На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на юго-востоке республики сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке страны-шквал, гроза».

РГП «Казгидромет»

В городе Алматы 6 апреля примерно после 17:00 ожидается дождь, который прогнозируется до утра следующего дня.