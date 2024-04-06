Усиление ветра, шквал и грозу прогнозируют в Казахстане на 7 апреля

«На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на юго-востоке республики сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке страны-шквал, гроза».