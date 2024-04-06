В омских магазинах появились «шестёрки яиц»

Другие подписчики, впрочем, возразили, что здесь скорее играет роль другой процесс. Не всем нужно сразу 10 яиц, и появление небольшой упаковки позволяет более взвешенно подходить к покупкам. К тому же, как заметил один из комментаторов, справа от упаковки в 6 яиц лежат упаковки по 15 — так что о шринкфляции речи не идёт.