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Туман и ощутимое потепление ожидаются в Беларуси в воскресенье

Серьезных осадков в этот день не прогнозируется, но в отдельных районах возможны кратковременные дожди.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Туманность и потепление до +21 градуса ожидаются в Беларуси в предстоящее воскресенье, 7 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики отмечают, что по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями, в ночное время в отдельных частях республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

При этом в дневное время серьезных осадков не прогнозируется. Утром и ночью на некоторых участках возможен туман.

Ветер в течение всего дня будет умеренным — северо-западный с переходом на юго-западный. Его скорость будет достигать 3−8 метров в секунду.

Ночная температура воздуха будет держаться в диапазоне от 3 до 9 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до +18. По западной части страны столбики термометров зафиксируются на отметке до +21.