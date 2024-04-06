Предприниматели Узбекистана планируют участие в бизнес-форуме в Кувейте

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Вопросы обеспечения участия представителей хокимиятов областей республики, а также деловых кругов в узбекско-кувейтском бизнес-форуме обсудили в ходе онлайн-встречи посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым, заместителем хокима Бухарской области по инвестициям и внешней торговле Ризой Асадовым и хокимом Сергелийского района Ташкента Эльбеком Шукуровым. Об этом сообщает ИА «Дунё».