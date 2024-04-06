Индианополис
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматели Узбекистана планируют участие в бизнес-форуме в Кувейте

В ходе онлайн-встречи с послом Узбекистана Аюбхоном Юнусовым в Эль-Кувейте обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестсотрудничества между узбекскими регионами и Кувейтом.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Вопросы обеспечения участия представителей хокимиятов областей республики, а также деловых кругов в узбекско-кувейтском бизнес-форуме обсудили в ходе онлайн-встречи посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым, заместителем хокима Бухарской области по инвестициям и внешней торговле Ризой Асадовым и хокимом Сергелийского района Ташкента Эльбеком Шукуровым. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Форум планируют провести 13—14 мая в Кувейте.

Обсудили также перспективы налаживания сотрудничества Бухарской, Ферганской областей и Сергелийского района с регионами Кувейта.

«Участники встречи обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами Узбекистана и Кувейтом, дальнейшего развития межрегиональных связей, привлечения иностранных инвестиций в перспективные инвестиционные проекты», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что инвестиционные проекты получат широкое распространение среди крупных бизнесменов Кувейта.

Подчеркнули также, что будет оказана поддержка в организации отдельных переговоров с представителями бизнеса, заинтересованными в реализации этих проектов.

Какие проекты планируют реализовать кувейтские компании в Фергане.