Предприниматели Узбекистана планируют участие в бизнес-форуме в Кувейте

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Вопросы обеспечения участия представителей хокимиятов областей республики, а также деловых кругов в узбекско-кувейтском бизнес-форуме обсудили в ходе онлайн-встречи посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым, заместителем хокима Бухарской области по инвестициям и внешней торговле Ризой Асадовым и хокимом Сергелийского района Ташкента Эльбеком Шукуровым. Об этом сообщает ИА «Дунё».
Форум планируют провести
Обсудили также перспективы налаживания сотрудничества Бухарской, Ферганской областей и Сергелийского района с регионами Кувейта.
«Участники встречи обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами Узбекистана и Кувейтом, дальнейшего развития межрегиональных связей, привлечения иностранных инвестиций в перспективные инвестиционные проекты», — говорится в сообщении.
Отмечалось, что инвестиционные проекты получат широкое распространение среди крупных бизнесменов Кувейта.
Подчеркнули также, что будет оказана поддержка в организации отдельных переговоров с представителями бизнеса, заинтересованными в реализации этих проектов.
Какие проекты планируют реализовать кувейтские компании в Фергане.