В Самаре провели первый апрельский субботник в 2024 году

В ходе мероприятия проводились работы по уборке листвы и травы, чистке дорожек, сбору мусора и другие. Работы по благоустройству кипели во всех районах города. В улучшении окружающей среды принимали участие как коммунальные службы и представители муниципальных организаций, так и неравнодушные жители Самары.