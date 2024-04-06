В Самаре провели первый апрельский субботник в 2024 году

В Самару пришла долгожданная весна, но с ее приходом из-под снега показался мусор и прошлогодняя листва. 1 апреля в городе стартовал месячник по благоустройству. А 6 апреля самарцы вышли на первый апрельский субботник.
— Несмотря на погоду, в первом субботнике приняли участие более 23 тысяч человек. Впереди нас ждут еще средники и субботники, — написала в своем телеграм-канале мэр Самары Елена Лапушкина.
В ходе мероприятия проводились работы по уборке листвы и травы, чистке дорожек, сбору мусора и другие. Работы по благоустройству кипели во всех районах города. В улучшении окружающей среды принимали участие как коммунальные службы и представители муниципальных организаций, так и неравнодушные жители Самары.
Все желающие продолжить улучшение городской среды могут присоединиться к ближайшим субботникам, запланированным на 13 и 20 апреля, а также к следующим средникам, которые состоятся 10, 17 и 24 апреля. Необходимый инвентарь для работы можно получить в управляющей организации.