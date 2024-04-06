В Калининградской области госпитализировали 11 строителей с кишечной инфекцией. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по Калининградской области проводит эпидемиологическое расследование по факту обращения за медицинской помощью 20 строителей ООО СК “Мостотрест” с симптомами кишечной инфекции, 11 из которых госпитализированы в инфекционный стационар», — говорится в публикации. У заболевших обнаружили норовирус.
При проведении расследования в столовой, где питались строители, выявили многочисленные грубые нарушения, которые могли стать причиной возникновения заболевания. С реализации сняли более 30 килограммов просроченной и обезличенной — без маркировки и документов — продукции.
Для лабораторного исследования отобрали пробы пищи, воды, смывов, на носительство патогенов обследовали сотрудников столовой. «В отношении индивидуального предпринимателя-организатора питания начата внеплановая проверка, наложен временный запрет деятельности до решения суда. В адрес индивидуального предпринимателя, руководства строительной организации выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении. Эпидемиологическое расследование продолжается.
ООО СК «Мостотрест» входит в группу «Бамтоннельстрой-Мост». Компания занимается строительством дублёров двухъярусного моста через Преголю в Калининграде.