В Казахстан придут дожди — Казгидромет

Сильный дождь ожидается 7 апреля ночью, 11—12 апреля в Алматинской области, 9 апреля — в Туркестанской, 9 и 11 — в Жамбылской, 8 апреля — в области Улытау и Карагандинской, 9, 11 и 12 апреля — в области Жетысу, 9 и 10 апреля — в области Абай и Восточно-Казахстанской области.