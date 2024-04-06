В Казахстан придут дожди — Казгидромет

Она отметила, что площадь территории Казахстана, покрытая снегом, сегодня составляет 21%.
«Согласно синопитеческому прогнозу, с 6 по 12 апреля на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Осадки прогнозируются в виде дождя. Ночью ожидается переход дождя в снег», — сказала Алина Исмагулова.
7, 9 и 12 апреля дождь будет в Павлодарской области, на востоке страны.
8 апреля — в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
С 8 по 11 апреля — в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.
11 апреля — в области Улытау.
Сильный дождь ожидается 7 апреля ночью,
Прекращение осадков ожидается 9 апреля на западе страны,