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Очереди на белорусско-литовской границе увеличились: до пяти суток ожидания

На двух из оставшихся наземных пограничных переходах между Литвой и Беларусью ожидание в очереди из более чем 1 280 грузовых автомобилей увеличилось до пяти суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на онлайн-данные сайта дирекции КПП при литовском МВД.

Источник: Смартпресс

«По состоянию на 12:00 на КПП в населенном пункте Медининкай (направление Минск) в очереди находились 710 машин с ожидаемым пропуском через границу в течение 118 часов, что без малого составляет 5 суток. Это рекордный простой текущего года. До сих пор максимальное ожидание составляло 4 суток», — говорится в сообщении.

В районном центре Шальчининкай (направление на Лиду) находились 575 машин с ожидаемым пропуском через границу в течение 104 часов.

По данным Погранкомитета Беларуси, на 16.00 въезда в Литву в «Каменном логе» (Медининкай со стороны Литвы) по электронной очереди ожидало 830 грузовиков и 100 легковых авто, в «Бенякони» (Шальчининкай) — 910 грузовых машин и 80 легковушек.

Летом 2023 года Литва закрыла пункты пропуска в Тверячюсе и Шумскасе на границе с Белорусью, а с 1 марта — в Лаворишкесе и Райгардасе.