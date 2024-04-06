Очереди на белорусско-литовской границе увеличились: до пяти суток ожидания

На двух из оставшихся наземных пограничных переходах между Литвой и Беларусью ожидание в очереди из более чем 1 280 грузовых автомобилей увеличилось до пяти суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на онлайн-данные сайта дирекции КПП при литовском МВД.