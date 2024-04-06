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Ограничено автодвижение на дорогах в шести областях РК

Ограничено автодвижение на дорогах в шести областях республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казавтожол».

— По состоянию на 6 апреля 2024 года 15:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 5 411 метров в 5 областях (Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО), — говорится в сообщении «Казавтожола».

Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в шести областях: Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской — на протяженности 593 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 399 единиц техники и 822 человек.