Малыша-богатыря родила многодетная мать в Актау

Как пишет 6 апреля местное издание lada.kz, малыш родился накануне, 5 апреля.
«Врачи после осмотра выявили, что у роженицы очень большой плод. Предполагалось, что вес ребенка около пяти килограммов. Врачи собрали консилиум и решили, что женщине нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. На свет появился здоровый мальчик весом 6 килограммов 200 граммов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе областной больницы подчеркнули, что подобные случаи являются редкостью, и это исключительное явление.
«Многодетной маме — 32 года. Крупный малыш — четвертый ребенок в семье. Как заверила заместитель директора по родовспоможению и детству Юлия Досаханова, мама с новорожденным чувствуют себя хорошо», — пишет портал.
Ранее с похожим весом девочка-богатырь родилась в Усть-Каменогорске. Роды у мамы прошли естественным путем.