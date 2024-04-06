Малыша-богатыря родила многодетная мать в Актау

«Врачи после осмотра выявили, что у роженицы очень большой плод. Предполагалось, что вес ребенка около пяти килограммов. Врачи собрали консилиум и решили, что женщине нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. На свет появился здоровый мальчик весом 6 килограммов 200 граммов», — говорится в сообщении.