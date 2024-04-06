Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан

Кроме того, прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью от 0+5°C до −1−6°C, днем от +12+20°C до +3+10°C. Повышение температуры воздуха ожидается на западе днем от +10+15°C до +20+25°C. Колебание температуры воздуха на юге, юго-востоке ночью от +3+8°C до +5+10°C, днем от +12+20°C до +17+25°C, в горных районах ночью от −2°C до +3°C, днем колебание от +5+10°C до +7+17°C.