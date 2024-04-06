Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан

Так, согласно синоптическому прогнозу, с 6 по 12 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Осадки прогнозируются в виде дождя, а ночью ожидается переход дождя в снег:
7,
Сильный дождь также ожидается:
6 апреля в Западно-Казахстанской области; 6−7,
На востоке страны — Абайской, Восточно-Казахстанской областях —
«Прекращение осадков ожидается с 9 апреля на западе страны,
Кроме того, прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью от 0+5°C до −1−6°C, днем от +12+20°C до +3+10°C. Повышение температуры воздуха ожидается на западе днем от +10+15°C до +20+25°C. Колебание температуры воздуха на юге, юго-востоке ночью от +3+8°C до +5+10°C, днем от +12+20°C до +17+25°C, в горных районах ночью от −2°C до +3°C, днем колебание от +5+10°C до +7+17°C.
В случае резких изменений гидрологических и метеорологических условий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно.
Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о текущей ситуации на казахстанских водохранилищах из-за паводков. По данным ведомства, водохранилища в пяти регионах практически заполнены.