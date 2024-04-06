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Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан

Пресс-секретарь госметеослужбы «Казгидромет» Алина Исмагулова 6 апреля озвучила прогноз погоды до 12 апреля для Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Reuters

Так, согласно синоптическому прогнозу, с 6 по 12 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Осадки прогнозируются в виде дождя, а ночью ожидается переход дождя в снег:

7, 9—12 апреля в Павлодарской, на востоке страны — в Абайской и Восточно-Казахстанской областях;8 апреля в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях;8−11 апреля в Костанайской, на севере республики — Северо-Казахстанской, Акмолинской областях;9−12 апреля в Карагандинской области;11 апреля в Улытауской области.

Сильный дождь также ожидается:

6 апреля в Западно-Казахстанской области; 6−7, 11—12 апреля в Алматинской области;6, 9 апреля в Туркестанской области;6, 9, 11 апреля в Жамбылской области; 8 апреля в центре страны — Улытауской, Карагандинской областях;9, 11—12 апреля в Жетысуской области.

На востоке страны — Абайской, Восточно-Казахстанской областях — 9—10 апреля прогнозируется сильный дождь, 11—12 апреля сильные осадки с переходом в снег.

«Прекращение осадков ожидается с 9 апреля на западе страны, 11—12 апреля на северо-западе, 12 апреля на севере республики и в Улытауской области», — отметила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Кроме того, прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью от 0+5°C до −1−6°C, днем от +12+20°C до +3+10°C. Повышение температуры воздуха ожидается на западе днем от +10+15°C до +20+25°C. Колебание температуры воздуха на юге, юго-востоке ночью от +3+8°C до +5+10°C, днем от +12+20°C до +17+25°C, в горных районах ночью от −2°C до +3°C, днем колебание от +5+10°C до +7+17°C.

В случае резких изменений гидрологических и метеорологических условий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о текущей ситуации на казахстанских водохранилищах из-за паводков. По данным ведомства, водохранилища в пяти регионах практически заполнены.