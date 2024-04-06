Власти идут на жесткий принцип: Молдавские водители в Приднестровье смогут не оплачивать штрафы за нарушения ПДД

С конца июня 2023 года все категории зарегистрированных на территории Республики Молдова автотранспортных средств, независимо от того, зарегистрированы ли они на правом или на левом берегу реки Днестр, должны иметь полис ОСАГО, выданный лицензированными компаниями. В противном случае автовладельцы будут оштрафованы на сумму от 1500 до 3000 леев и на 3 штрафных балла.