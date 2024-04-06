Власти идут на жесткий принцип: Молдавские водители в Приднестровье смогут не оплачивать штрафы за нарушения ПДД

Действия тираспольских экспонентов, которыми они обязывают водителей автомобилей с правого берега Днестра иметь страховку RCA (страхование автогражданской ответственности), приобретённую в приднестровском регионе, могут быть обжалованы в таких уполномоченных законом правоохранительных органах, как Генеральный инспекторат полиции, а также в других органах применения закона и юстиции. Комментарий для IPN предоставило Бюро политик по интеграции.
Согласно ведомству, люди имеют право контекстуализировать применяемые к ним штрафы «исходя из того, что любой письменный документ, выданный не уполномоченными законом представителями на бланках, которые не утверждены законом и действующей нормативной базой, является незаконным и подлежит соответствующей форме юридической ответственности».
В Бюро политик по реинтеграции уточняют также, что в последнее время зарегистрирован ряд случаев штрафования молдавских водителей на левом берегу Днестра. Это реакция Тирасполя на то, что компетентные национальные органы обязывают водителей, в том числе из приднестровского региона, иметь страховку RCA (страхование автогражданской ответственности) оформленную лицензированными компаниями в установленном действующим национальным законодательством порядке.
С конца июня 2023 года все категории зарегистрированных на территории Республики Молдова автотранспортных средств, независимо от того, зарегистрированы ли они на правом или на левом берегу реки Днестр, должны иметь полис ОСАГО, выданный лицензированными компаниями. В противном случае автовладельцы будут оштрафованы на сумму от 1500 до 3000 леев и на 3 штрафных балла.
В Бюро политик по реинтеграции заявляют также, что требования, установленные действующим национальным законодательством, не являются предметом переговоров с Тирасполем.