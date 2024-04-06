Молдавско-российским дипломатическим отношениям исполнилось 32 года

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Со дня установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией исполнилось 32 года. Представители оппозиции прокомментировали ситуацию, в которой сейчас пребывают двусторонние молдавско-российские отношения.
Стратегическое партнерство с Российской Федерацией всегда должно оставаться особо важной частью социально-экономического развития Молдовы, считает депутат парламента, член оппозиционной партии «Возрождение» Александр Суходольский.
«Стратегическое партнерство с Российской Федерацией всегда должно оставаться особо важной частью социально-экономического развития Молдовы. Эти и многие другие вопросы недавно были подняты во время рабочего визита делегации партии “Возрождение” в Москву, где наше политформирование представляло Молдову на Международном экономическом форуме стран СНГ. Заверения представителей политических и деловых кругов России и других стран содружества лишний раз убедили нас в том, что исторические друзья готовы работать с Республикой Молдова и ждут наступления благоприятного политического климата, чтобы возобновить полноценное партнерство», — отметил Суходольский.
Его однопартиец Юрий Витнянский подчеркнул, что за прошедшие 32 года молдавско-российские отношения не раз проходили проверку на прочность.
«Все эти годы мы сталкивались с различными вызовами, которые сыграли значимую роль в сотрудничестве между нашими странами. Последние несколько лет дружба между Молдовой и Россией проверяется на прочность Майей Санду и PAS. Россия готова к диалогу и налаживанию добрососедских отношений. Народ Молдовы выступает за новые цели для будущего сотрудничества. Успешное развитие наших дипломатических отношений зависит только от молдавской власти, которая, надеюсь, сменится в скором времени», — отметил политик.
Дружба и сотрудничество с Россией и российским народом отвечают национальным интересам Молдовы и молдавского народа, об этом заявил экс-президент страны Игорь Додон.
«Все опросы общественного мнения показывают, что этого желает подавляющее большинство наших сограждан, несмотря на откровенно антироссийскую политику, проводимую режимом Санду-PAS. Уверен, что нам удастся не только в полной мере восстановить стратегическое партнерство с Россией, но и вывести наши отношения на новый уровень развития, в интересах наших государств и народов», — подчеркнул он.
Ухудшение экономического положения Молдовы происходит в том числе из-за антироссийской позиции властей страны, говорит политолог Корнелиу Чуря.
«Наши руководители говорят, что будут осторожно выходить из соглашений СНГ. Они будут это делать для того, чтобы показать, что Молдова имеет антироссийскую позицию. Постепенно эта позиция ужесточается. Если раньше принцип нейтралитета являлся краеугольным для Молдовы, то сегодня она постепенно отходит от этого», — отметил Чуря.
Ранее глава МИД Молдовы Михаил Попшой заявлял, что в настоящее время молдавско-российские отношения находятся на низшей точке за 32 года дипотношений между двумя странами.
При этом Москва не раз подчеркивала, что выступает за сохранение и развитие дружественных отношений с Республикой Молдова.
Дипломатические отношения между Молдовой и Россией были установлены 6 апреля 1992 года.