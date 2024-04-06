Молдавско-российским дипломатическим отношениям исполнилось 32 года

«Стратегическое партнерство с Российской Федерацией всегда должно оставаться особо важной частью социально-экономического развития Молдовы. Эти и многие другие вопросы недавно были подняты во время рабочего визита делегации партии “Возрождение” в Москву, где наше политформирование представляло Молдову на Международном экономическом форуме стран СНГ. Заверения представителей политических и деловых кругов России и других стран содружества лишний раз убедили нас в том, что исторические друзья готовы работать с Республикой Молдова и ждут наступления благоприятного политического климата, чтобы возобновить полноценное партнерство», — отметил Суходольский.