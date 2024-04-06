Дождь, град, шквал: прогноз погоды в Казахстане на 7 апреля

АСТАНА, 6 апр — Sputnik. В ночные часы на северо-западе Казахстана осадки (дождь с переходом в снег), усилится ветер.
Сильные дожди прогнозируются в Западно- Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской, Алматинской областях.
В южных регионах ожидаются гроза, град, шквал. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.
На северо-западе и севере республики понижение температуры воздуха днем от 13−20 до 7−15 градусов тепла. В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до 15−20 градусов тепла.
Штормовые предупреждения
В Астане ночью и утром ожидается туман.
В Абайской области по Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
На юге, западе, в центре Акмолинской области ожидается туман.
Ночью и утром на востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный на востоке области порывы 17−22 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
На востоке Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на северо-западе, в центре области туман.
На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный на западе области 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман.
Ночью на севере Павлодарской области ожидается небольшой дождь, на юге области туман. Ветер северный на севере области порывы 15−20 м/с.
На западе, юге, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
На севере, юге, в центре Улытауской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, западный 9−14, на западе области порывы 15−20 м/с.
Погода в мегаполисах.
В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 19−21 градус тепла.
В Алматы переменная облачность, ночью и утром дождь, временами сильный, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 5−10, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 15−17 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 10−12 градусов тепла.