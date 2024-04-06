Прогноз по паводкам на ближайшую неделю представили синоптики Казахстана

Постепенное понижение температуры воздуха прогнозируется на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью от 0+5 тепла до −1−6, днем от +12+20 до +3+10. Повышение температуры воздуха ожидается на западе днем от +10+15 до +20+25. Колебание температуры воздуха на юге, юго-востоке ночью от +3+8 до +5+10, днем от +12+20 до +17+25, в горных районах ночью −2+3, днем колебание от +5+10 до +7+17.