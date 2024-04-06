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Прогноз по паводкам на ближайшую неделю представили синоптики Казахстана

Астана. 6 апреля. КазТАГ — Прогноз по паводкам на ближайшую неделю представили синоптики Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 21%. Согласно синоптическому прогнозу, 6—12 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Осадки прогнозируются в виде дождя. Ночью ожидается переход дождя в снег: 7, 9—12 апреля в Павлодарской, на востоке страны (область Абай и Восточно-Казахстанская области), 8 апреля в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, 8—11 апреля в Костанайской, на севере республики (Северо-Казахстанская, Акмолинская области), 9—12 апреля в Карагандинской области, 11 апреля в области Ұлытау», — сообщили в субботу в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Сильный дождь ожидается 6 апреля в Западно-Казахстанской области, 6−7, 11—12 апреля в Алматинской области, 6, 9 апреля в Туркестанской, 6, 9, 11 апреля в Жамбылской области, 8 апреля в центре страны (область Улытау, Карагандинская область), 9, 11—12 апреля в области Жетісу. На востоке страны (область Абай, Восточно-Казахстанская область) 9—10 апреля прогнозируется сильный дождь, 11—12 апреля сильные осадки (дождь с переходом в снег).

Прекращение осадков ожидается с 9 апреля на западе страны, 11—12 апреля на северо-западе, 12 апреля на севере республики и в области Ұлытау.

Постепенное понижение температуры воздуха прогнозируется на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью от 0+5 тепла до −1−6, днем от +12+20 до +3+10. Повышение температуры воздуха ожидается на западе днем от +10+15 до +20+25. Колебание температуры воздуха на юге, юго-востоке ночью от +3+8 до +5+10, днем от +12+20 до +17+25, в горных районах ночью −2+3, днем колебание от +5+10 до +7+17.

«В случае резких изменений гидрологических и метеорологических условий “Казгидромет” будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно», — заверили синоптики.