Как чума может попасть в Крым — эпидемиолог

«В Крыму нет природных очагов чумы. Но риск завоза чумы, особенно морским транспортом — существует», — сказала специалист.
При этом она отметила, что трансграничные связи сейчас несколько ограничены, и последние положительные находки — антитела к возбудителю чумы у серых и черных крыс, отловленные на судах, прибывших в порты Крыма, были обнаружены в 1989, 2008 и в 2012 годах.
«Что касается холеры, то целом ситуация благополучная. Всего с начала мониторинга за последние 10 лет в Крыму из объектов окружающей среды было изолировано 20 культур холерных вибрионов, которые по своим свойствам не имеют большого эпидемического потенциала», — сообщила она.
По ее словам, начиная с мая по октябрь, специалисты еженедельно выезжают на стационарные точки и «мониторируют ситуацию».
«Но эпидемически значимых холерных вибрионов, которые могли бы вызвать массовые случаи заболевания у людей, у нас не выявлено», — заверила Зинич.
И отметила, что холеру в страну можно «привезти» в основном из Индии или Африки.
«Так, в прошлом году было два случая завоза холеры из Индии в Москву. Но распространения заболевание не получило, потому что в полном объеме были проведены противоэпидемиологические мероприятия», — подытожила она.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, выступая на площадке медиагруппы «Россия Сегодня» заявил, что завоз холеры в Россию возможен, наиболее уязвимы южные регионы и Москва, однако распространиться в стране болезнь не сможет.
Летом прошлого года в водоемах Ростовской области обнаружили холерные вибрионы и запретили купание. Ухудшение эпидситуации было характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе.