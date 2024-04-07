Как чума может попасть в Крым — эпидемиолог

При этом она отметила, что трансграничные связи сейчас несколько ограничены, и последние положительные находки — антитела к возбудителю чумы у серых и черных крыс, отловленные на судах, прибывших в порты Крыма, были обнаружены в 1989, 2008 и в 2012 годах.