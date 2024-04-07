Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму иксодовые клещи активизировались очень рано — врач

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. В этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом эпидемиологии Федерального государственного казенного учреждения здравоохранения «Противочумная станция Республики Крым» Лилия Зинич.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций. Примерно 3−10 процентов клещей инфицированы вирусом клещевого боррелиоза — это хроническое заболевание, которое сложно диагностируется, поражает суставы и может привести к инвалидизации», — предупредила специалист.

Зинич отметила, что «резервуарами» иксодового клещевого боррелиоза являются не только клещи, но и мелкие млекопитающие, грызуны.

«Это обнаружили наши специалисты, сотрудники Противочумной станции Республики Крым в Симферополе».

сказала эксперт

По ее словам, в основном болезнь переносят клещи. Но механизм передачи еще до конца не изучен. Однако грызуны «являются хранителями, резервуарами вирусов», и клещи, которые «кормятся на мышках», а затем кусают человека, являются заразными.

В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Из-за погодных условий уже регистрируются первые укусы. Так, 28 марта пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщила о первом подтвержденном в этом году случае заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

флора и фауна