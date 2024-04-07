В Крыму иксодовые клещи активизировались очень рано — врач

В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Из-за погодных условий уже регистрируются первые укусы. Так, 28 марта пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщила о первом подтвержденном в этом году случае заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).