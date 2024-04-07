В Крыму иксодовые клещи активизировались очень рано — врач

«В этом году отмечается ранняя и увеличенная численность иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих природно-очаговых инфекций. Примерно 3−10 процентов клещей инфицированы вирусом клещевого боррелиоза — это хроническое заболевание, которое сложно диагностируется, поражает суставы и может привести к инвалидизации», — предупредила специалист.
Зинич отметила, что «резервуарами» иксодового клещевого боррелиоза являются не только клещи, но и мелкие млекопитающие, грызуны.
«Это обнаружили наши специалисты, сотрудники Противочумной станции Республики Крым в Симферополе».
По ее словам, в основном болезнь переносят клещи. Но механизм передачи еще до конца не изучен. Однако грызуны «являются хранителями, резервуарами вирусов», и клещи, которые «кормятся на мышках», а затем кусают человека, являются заразными.
В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Из-за погодных условий уже регистрируются первые укусы. Так, 28 марта пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщила о первом подтвержденном в этом году случае заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).