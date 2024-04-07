Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аисты вернулись с зимовки в Ленобласть и увидели снег

Апрельская зима застала врасплох птиц, которые прилетели с юга.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°
Источник: Приют Белоснежки The Snow White's Shelter

В Петербург и Ленинградскую области начали возвращаться аисты. Перезимовав в южных странах, те стали прилетать на обычное место обитания. Но здесь их ждал сюрприз в виде апрельского снега, который выпал в начале месяца.

Забавным видео поделились в «Приюте Белоснежки», который находится в деревне Шадырицы.

— Вот и аист Степа вернулся домой из долгой заграничной командировки. Или из Франции или из Египта, — комментирует сотрудник контактного зоопарка.

При этом птица забавно пыталась преодолеть сугробы, которые намело в последние несколько дней.

Но погодные неудобства временные явления. Синоптики обещают скорое потепление. Уже на следующей рабочей неделе в город вернутся температуры выше +15 градусов. Пока придется потерпеть дождь. Также в Петербурге объявили сильный ветер 7 апреля, спасатели попросили жителей и гостей города быть осторожными.