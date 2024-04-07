Аисты вернулись с зимовки в Ленобласть и увидели снег

В Петербург и Ленинградскую области начали возвращаться аисты. Перезимовав в южных странах, те стали прилетать на обычное место обитания. Но здесь их ждал сюрприз в виде апрельского снега, который выпал в начале месяца.
Забавным видео поделились в «Приюте Белоснежки», который находится в деревне Шадырицы.
— Вот и аист Степа вернулся домой из долгой заграничной командировки. Или из Франции или из Египта, — комментирует сотрудник контактного зоопарка.
При этом птица забавно пыталась преодолеть сугробы, которые намело в последние несколько дней.
Но погодные неудобства временные явления. Синоптики обещают скорое потепление. Уже на следующей рабочей неделе в город вернутся температуры выше +15 градусов. Пока придется потерпеть дождь. Также в Петербурге объявили сильный ветер 7 апреля, спасатели попросили жителей и гостей города быть осторожными.