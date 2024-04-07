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﻿7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Этот праздник в Православной церкви отмечают ежегодно ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

Он относится к основным церковным, так называемым, двунадесятым, тесно связанным с событиями земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Согласно учению церкви, в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.

По народным обычаям, в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет» — всякая работа считается грехом. В то же время, если праздник приходится на дни поста, то пост ослабляется: верующим можно есть рыбу и морепродукты.

В белорусских храмах сегодня пройдут праздничные службы.

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