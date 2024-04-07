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Сильный ветер, дождь и мокрый снег вновь прогнозируют в Хабаровском крае

На побережье Охотского моря порывы ветра достигнут 15−20 м/с.

Источник: AmurMedia

По информации Дальневосточного УГМС 7—8 апреля 2024 г. в части центральных районов края (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Амурский, Солнечный районы) прогнозируются местами осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра порывами до 15−22 м/с. На побережье Охотского моря (Аяно-Майский район) ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Из-за непогоды возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Ветровая нагрузка может привести к обрыву проводов и отключению источников энергоснабжения. Кроме того, при порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Повышается риск происшествий, обусловленных неконтролируемым выходом населения в природную среду.

Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.

Пешеходам и водителям следует быть внимательными на дороге. Соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения. Подготовьте транспортные средства к эксплуатации в сложных погодных условиях. Обязательно с собой необходимо иметь заряженный телефон, теплые вещи, запас воды и продуктов, буксировочный трос, шанцевый инструмент. По возможности воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов.

Будьте осторожны вблизи высоких деревьев, широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобили под ними.

Туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.

Соблюдайте меры пожарной безопасности. Не перегружайте электросеть, следите за электрическими приборами, отопительным оборудованием. Заранее уберите незакрепленные вещи с балконов и лоджий.

Опасно разводить открытый огонь, костры, сжигать сухую траву и мусор, высока угроза распространения пожара на значительные площади. В 5 муниципальных образованиях края действует особый противопожарный режим.

Не оставляйте без присмотра детей!

МЧС