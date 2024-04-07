Сильный ветер, дождь и мокрый снег вновь прогнозируют в Хабаровском крае

Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Из-за непогоды возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Ветровая нагрузка может привести к обрыву проводов и отключению источников энергоснабжения. Кроме того, при порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Повышается риск происшествий, обусловленных неконтролируемым выходом населения в природную среду.