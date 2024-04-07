Сильный ветер, дождь и мокрый снег вновь прогнозируют в Хабаровском крае

По информации Дальневосточного УГМС
Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Из-за непогоды возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Ветровая нагрузка может привести к обрыву проводов и отключению источников энергоснабжения. Кроме того, при порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Повышается риск происшествий, обусловленных неконтролируемым выходом населения в природную среду.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.
Пешеходам и водителям следует быть внимательными на дороге. Соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения. Подготовьте транспортные средства к эксплуатации в сложных погодных условиях. Обязательно с собой необходимо иметь заряженный телефон, теплые вещи, запас воды и продуктов, буксировочный трос, шанцевый инструмент. По возможности воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов.
Будьте осторожны вблизи высоких деревьев, широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобили под ними.
Туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.
Опасно разводить открытый огонь, костры, сжигать сухую траву и мусор, высока угроза распространения пожара на значительные площади. В 5 муниципальных образованиях края действует особый противопожарный режим.
Не оставляйте без присмотра детей!