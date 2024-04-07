Что произошло в Иркутске в ночь на 7 апреля 2024 года: последние новости

В Усолье-Сибирском водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сам автомобилист пояснил, что не заметил ее из-за сумерек и пасмурной погоды. Пострадавшую госпитализировали в больницу.