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Что произошло в Иркутске в ночь на 7 апреля 2024 года: последние новости

Иномарка сбила 17-летнюю девушку на «зебре» в Усолье-Сибирском.

Источник: Прокуратура Иркутской области

В Усолье-Сибирском водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сам автомобилист пояснил, что не заметил ее из-за сумерек и пасмурной погоды. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области из-за таяния льда на фоне плюсовых температур. По данным ГУ МЧС России по региону, три ледовые переправы закрыли в Киренском и Усть-Кутском районах.

Школьников Иркутской области пригласили принять участие во всероссийском конкурсе фантастики. Лучшие работы победителей будут опубликованы в сборнике рассказов.