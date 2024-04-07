В Саянске благоустроили более 90 дворов и общественных пространств

В рамках проекта в парке были созданы аллеи, велодорожки, спортивные площадки, летняя крытая терраса, стадион и питьевой фонтанчик. Также были установлены лавочки, урны, фонари и световые арки. Появились качели, детский городок, сухой фонтан и уютные беседки. На территории были проложены водопроводные и электрические сети, созданы клумбы, альпийские горки и газоны. Входная группа была благоустроена, а также размещены ярмарочные павильоны, амфитеатр, выставочные стенды и информационные указатели.