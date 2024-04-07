В Саянске благоустроили более 90 дворов и общественных пространств

В городе Саянске за шесть лет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жильё и городская среда» было благоустроено 67 дворовых территорий и 25 общественных пространств. Об этом информировал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В ходе своей рабочей поездки в Саянск 6 апреля, он посетил одну из благоустроенных по нацпроекту территорий — парк «Таёжные бульвары».
Программа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает выделение муниципалитетам субсидий из федерального и областного бюджетов для улучшения общественных территорий. В рамках этого проекта используются различные механизмы отбора пространств для благоустройства, включая Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, отметил Игорь Кобзев.
Проект благоустройства парка «Таёжные бульвары» был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году. В 2020 году он был реализован с использованием средств из федерального бюджета (75 млн рублей), областного бюджета (16,5 млн рублей), а также средств местного бюджета и других источников финансирования. Общая стоимость работ составила более 95 млн рублей.
В рамках проекта в парке были созданы аллеи, велодорожки, спортивные площадки, летняя крытая терраса, стадион и питьевой фонтанчик. Также были установлены лавочки, урны, фонари и световые арки. Появились качели, детский городок, сухой фонтан и уютные беседки. На территории были проложены водопроводные и электрические сети, созданы клумбы, альпийские горки и газоны. Входная группа была благоустроена, а также размещены ярмарочные павильоны, амфитеатр, выставочные стенды и информационные указатели.