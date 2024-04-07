В Хабаровском крае «Народная рыбалка на Амуре» объединила любителей подледного лова

Семейный фестиваль прошел в поселке Чныррах Николаевского района. За главный приз — лодочный мотор и другие подарки боролись 200 человек, в том числе 45 детей и 30 семейных команд, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус.
Помимо подледного лова, была подготовлена развлекательная программа: игры, театрализованные представления и выступления творческих коллективов. Всех угощали жаренной корюшкой, горячим чаем и настоящей солдатской кашей.
«В Николаевском районе очень любят этот праздник, который стал за эти годы действительно народным и прирастает новыми командами. В рыбалке 2024 года участвовали две команды из Верхне-Буреинского под началом главы рп. Чегдомын Вадима Ферапонтова, гости из Ульчского района, глава Ульчского района Федор Иващук» — обратился к собравшимся глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов.
Именно Богдан при поддержке папы вытянул ту счастливую корюшку, которая привела семью к победе!
Отметим, «Народная рыбалка на Амуре» прошла при поддержке краевого правительства. Праздник стал победителем конкурсного отбора по предоставлению муниципалитетам субсидий на событийные мероприятия, район получил 200 тысяч рублей из регионального бюджета на организацию и проведение фестиваля.