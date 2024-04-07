В Хабаровском крае «Народная рыбалка на Амуре» объединила любителей подледного лова

«В Николаевском районе очень любят этот праздник, который стал за эти годы действительно народным и прирастает новыми командами. В рыбалке 2024 года участвовали две команды из Верхне-Буреинского под началом главы рп. Чегдомын Вадима Ферапонтова, гости из Ульчского района, глава Ульчского района Федор Иващук» — обратился к собравшимся глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов.