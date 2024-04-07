Настоящий маэстро! Как вальщовщик работает на металлургическом заводе

«Усидеть на месте всё равно не могу, не получается. Я ж всю жизнь был там, внизу, с клетями! Помогаю вальцовщикам настроить оборудование, слежу за прокатом, чтобы не было брака. Всегда подскажу ребятам-вальцовщикам, когда у них что-то не получается. Я ведь прошёл через всё это. Да и всегда приятно передавать свой опыт молодым. А ещё не зазорно учиться у них — ребята приходят грамотные», — говорит Юрий.