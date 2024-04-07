Настоящий маэстро! Как вальщовщик работает на металлургическом заводе

Юрия Мигачева коллеги называют «маэстро проката». Он работает оператором поста управления в одном из прокатных цехов металлургического комбината.
Какое же искусство на прокатном производстве, выяснял kuzbass.aif.ru.
Услышать нужный звук.
Трудовой стаж Юрия Мигачева — более 40 лет, из них почти 30 он отработал на металлургическом комбинате.
Юрий сразу выбрал профессию вальцовщика. Она показалась ему мужественной и уважаемой — труд для настоящих мужчин! Но вместе с тем профессия ответственная и тяжёлая, ведь работать приходится при высоких температурах и в большом напряжении. Наверняка поэтому все вальцовщики — ребята стройные и подтянутые.
«Вальцовщик отвечает за качество прокатной продукции: настраивает клети, следит за размерами и геометрией проходящего в клетях металла», — рассказывает Юрий.
Давайте представим: на стане идёт прокатка, а в итоге получают продукцию с расплывчатым углом. На каком этапе возник брак? И где нужно внести изменения, чтобы получить нужную продукцию? Этим занимается вальцовщик. Словно музыкант, настраивает струны, чтобы услышать нужный звук…
Как в искусстве.
С 1997 по 2014 год Юрий Мигачев трудился старшим вальцовщиком. С первого взгляда видно, что работу свою любил:
«Всегда старался в свою смену катать продукцию без брака. Это значит, что никого не подвёл, ведь от качества продукции зависит премия всего коллектива. А ещё всегда отношусь к производству, как к своему дому: слежу за чистотой рабочего места, за порядком на стане. Вокруг всё должно быть аккуратно и красиво. Тогда и трудишься с удовольствием!».
С теплотой наш герой рассказывает о своих коллегах и учениках: «Никогда не смотрю на людей свысока. Стараюсь быть как все. Требую не только с других, но и с себя. Всегда интересуюсь, как дела дома; если там всё хорошо, то и на производстве будет так же».
Любовь к труду, уважение к коллегам, серьёзные требования к себе — это не только большая работа над собой. К этому тоже нужен талант, как в искусстве.
Словно играя на рояле.
Пять лет назад Юрий вышел на пенсию. Решил, что нужно уступить место молодым, но с комбината не ушёл — стал оператором поста управления стана горячей прокатки. Теперь вместо клетей — кнопки и монитор.
«Усидеть на месте всё равно не могу, не получается. Я ж всю жизнь был там, внизу, с клетями! Помогаю вальцовщикам настроить оборудование, слежу за прокатом, чтобы не было брака. Всегда подскажу ребятам-вальцовщикам, когда у них что-то не получается. Я ведь прошёл через всё это. Да и всегда приятно передавать свой опыт молодым. А ещё не зазорно учиться у них — ребята приходят грамотные», — говорит Юрий.
То, как Юрий Мигачев с помощью регуляторов настраивает клеть, очень напоминает игру на рояле. И если кто-то вам скажет, что производство и искусство несовместимы, не верьте. Человек может быть талантлив не только на сцене, но и на комбинате.