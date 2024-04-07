В Хабаровске пройдут «Музейные дни на Амуре»

С 8 по 11 апреля Хабаровск станет музейной столицей России, отмечая знаковое событие — 130-летие Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова. Празднование начнётся с всероссийского мероприятия «Музейные дни на Амуре» (0+), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
8 апреля деловая программа предложит образовательные семинары для музейных работников, приехавших в Хабаровск со всей страны — от Калининграда до Чукотки. Параллельно с этим, в вузах города пройдут публичные выступления директоров ведущих музеев России.
Также в этот день в Дальневосточном художественном музее участникам программы представят выставку «Гродеков. Начало коллекции» (0+). Экспозиция покажет 44 произведения живописи и графики, доставленные в музей по инициативе генерал-губернатора Н. И. Гродекова. Кроме того, дебютирует выставочный проект «Айны. Следы цивилизации» (0+), реализуемый в рамках президентского нацпроекта «Культура». Он представит две серии рисунков из коллекции Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, а также предметы декоративно-прикладного искусства из фондов ДВХМ и Гродековского музея.
— Сегодня музеи и музейное сообщество Хабаровского края выступают локомотивом современных и креативных проектов в сферах культуры, науки, просвещения и социальной работы. В регионе собрано более полумиллиона экспонатов, распределённых между двумя краевыми и 18 муниципальными учреждениями. Наши музеи внесли значительный вклад в культурное развитие региона, запустив 777 новых проектов, привлекших более 700 тысяч посетителей. Гродековский музей является одним из лучших на Дальнем Востоке, представляя собой крупный научный центр с обширной исследовательской, проектной и методической деятельностью. В честь юбилея желаем музею и впредь оставаться хранителем культурного и исторического наследия, а также живым культурным центром, вдохновляющим новые поколения, — отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.
Далее, 10 и 11 апреля, пройдут заседания Приамурской ассамблеи музеев и стратегическая сессия, посвящённая развитию музейного дела на Дальнем Востоке. Участниками стратсессии станут представители 40 музеев со всех субъектов Дальневосточного федерального округа и центральных регионов России.
А 16 и 17 апреля научную общественность ДФО соберет традиционная научно-практическая конференция «XI Гродековские чтения». 18 апреля состоится презентация альбома-каталога «130 шедевров Гродековского музея».
Завершится череда юбилейных событий 19 апреля открытием выставки «Музей. Первые 130» (0+), которая даст возможность посетителям окунуться в историю музея и узнать больше о его пути за 130 лет существования. Фотографии, документы, эскизы и другие артефакты будут представлены из собрания Гродековского музея.