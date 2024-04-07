В Хабаровске пройдут «Музейные дни на Амуре»

— Сегодня музеи и музейное сообщество Хабаровского края выступают локомотивом современных и креативных проектов в сферах культуры, науки, просвещения и социальной работы. В регионе собрано более полумиллиона экспонатов, распределённых между двумя краевыми и 18 муниципальными учреждениями. Наши музеи внесли значительный вклад в культурное развитие региона, запустив 777 новых проектов, привлекших более 700 тысяч посетителей. Гродековский музей является одним из лучших на Дальнем Востоке, представляя собой крупный научный центр с обширной исследовательской, проектной и методической деятельностью. В честь юбилея желаем музею и впредь оставаться хранителем культурного и исторического наследия, а также живым культурным центром, вдохновляющим новые поколения, — отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.