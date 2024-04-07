В Новосибирске в 2 раза снизился спрос на крупные займы

По данным специалистов, снижение спроса вызвали изменения в финансовом подходе заемщиков, которые прибегали к услугам к микрофинансового сектора после отказа в банках. МФО сокращали одобряемые лимиты или отказывали заемщикам, поэтому люди уменьшали свои запросы, внеся тем самым вклад в снижение исследуемого показателя.