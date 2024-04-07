Протаранил остановку и устроил драку: в Уссурийске водитель после ДТП подрался с пешеходом

В Уссурийске водитель на Мазде протаранил автобусную остановку, а потом устроил драку с пешеходами. Как установила полиция, мужчина был нетрезв. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Пешеходы, которые 6 апреля ждали автобус на улице Ушакова в Уссурийске, были в шоке, когда едущая «Мазда» внезапно выпала из автомобильного потока и на полном ходу протаранила остановку общественного транспорта. К счастью, сооружение оказалось на совесть сделано из стальных труб, поэтому смогло остановить тяжелый автомобиль — никто из пешеходов не пострадал.
Вылезший из автомобиля водитель начал агрессивно реагировать на возмущение пешеходов его стилем вождения. По утверждению очевидцев, он был заметно нетрезв. Перебранка быстро переросла в потасовку, в ходе которой водителя повалили на землю и, судя по видео, сильно избили.
Прибывшие на место происшествия полицейские подтвердили, что 49-летний водитель автомобиля находился за рулем в нетрезвом виде, за что на него составили административный протокол. Теперь водителю предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей и на срок от полутора до двух лет переквалифицироваться в пешехода — на этот срок его лишат водительских прав.