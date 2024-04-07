Протаранил остановку и устроил драку: в Уссурийске водитель после ДТП подрался с пешеходом

Прибывшие на место происшествия полицейские подтвердили, что 49-летний водитель автомобиля находился за рулем в нетрезвом виде, за что на него составили административный протокол. Теперь водителю предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей и на срок от полутора до двух лет переквалифицироваться в пешехода — на этот срок его лишат водительских прав.