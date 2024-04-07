Облачно и снег с дождем: Новосибирск ждет переменчивая погода на следующей неделе

Начало недели обещает быть относительно тёплым, с дневными температурами около +12°C и небольшим дождём. Однако уже к среде ожидается резкое похолодание до −2°C, а дождь сменится снегом. К концу недели температура снова начнёт повышаться, а осадки прекратятся.