Мощный ливень обрушится на Владивосток — дата и время

Мощный ливень обрушится на Владивосток скоро. Дата удара, а также время, опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.
Как отмечается на сайте погоды, ливень настигнет столицу ДФО во вторник, 16 апреля, это будет жесткий удар непогоды. В этот день ливень будет идти с самого утра — 7:00 часов до ночи следующго дня. За сутки выпадет около 40 мм осадков, вероятны подтопления.
Кроме того, в этот же день синоптики обещают сильный ветер.
Также дождь в ближайшие 10 дней обещают 11, 12 и 15 апреля. Однако осадки окажутся небольшими.
Синоптики просят приморцев отслеживать актуальные прогнозы погоды и учитывать ситуацию на дорогах.
Напомним, что сегодня, 7 апреля, во Владивостоке ночью облачно, временами слабая морось, днем переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 1…3°C, днём 12…14°C.