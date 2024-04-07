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Мощный ливень обрушится на Владивосток — дата и время

Синоптики просят приморцев отслеживать актуальные прогнозы погоды и учитывать ситуацию на дорогах.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°
Источник: AP 2023

Мощный ливень обрушится на Владивосток скоро. Дата удара, а также время, опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.

Как отмечается на сайте погоды, ливень настигнет столицу ДФО во вторник, 16 апреля, это будет жесткий удар непогоды. В этот день ливень будет идти с самого утра — 7:00 часов до ночи следующго дня. За сутки выпадет около 40 мм осадков, вероятны подтопления.

Кроме того, в этот же день синоптики обещают сильный ветер.

Также дождь в ближайшие 10 дней обещают 11, 12 и 15 апреля. Однако осадки окажутся небольшими.

Синоптики просят приморцев отслеживать актуальные прогнозы погоды и учитывать ситуацию на дорогах.

Напомним, что сегодня, 7 апреля, во Владивостоке ночью облачно, временами слабая морось, днем переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 1…3°C, днём 12…14°C.