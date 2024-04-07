Мощный ливень обрушится на Владивосток — дата и время

Как отмечается на сайте погоды, ливень настигнет столицу ДФО во вторник, 16 апреля, это будет жесткий удар непогоды. В этот день ливень будет идти с самого утра — 7:00 часов до ночи следующго дня. За сутки выпадет около 40 мм осадков, вероятны подтопления.