Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда отключат отопление в Иркутске 2024: даты завершения отопительного сезона

Отопительный сезон в Иркутске 2024 может завершиться в мае.

Источник: Комсомольская правда

Обычно отопительный сезон в Иркутске завершается в мае, однако точные сроки будут определяться к концу апреля-началу мая. Об этом сообщили КП-Иркутск в мэрии.

— Действующим законодательством предусмотрено отключение отопления, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов. В случае изменения погодных условий срок окончания отопительного сезона может быть оперативно изменен, — прокомментировали «КП-Иркутск» в пресс-службе администрации города.

Когда отключат отопление в Иркутске в 2024 году

Даты отключения отопления в Иркутске в 2024 году пока неизвестны. Каждый год оно назначается на разное время. Так, например, в 2022 году отопительный сезон завершился 12 мая.

На этот раз погода в апреле ожидается теплой. Как рассказывают синоптики, потепление до +12 градусов ожидается уже в первой декаде месяца. А вот во второй и третьей декадах может потеплеть и вовсе до +18 градусов.

Однако в этом месяце погода переменчива, поэтому точно предсказать, когда отключат отопление в Иркутске в 2024 году, нельзя.

После отключения отопления в Иркутске в 2024 году сотрудники ЖКХ будут проводить работы по подготовке тепловых сетей к следующему периоду. В частности, будут проводиться гидравлические испытания системы.

ЖКХ