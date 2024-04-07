Когда отключат отопление в Иркутске 2024: даты завершения отопительного сезона

Обычно отопительный сезон в Иркутске завершается в мае, однако точные сроки будут определяться к концу апреля-началу мая. Об этом сообщили КП-Иркутск в мэрии.
— Действующим законодательством предусмотрено отключение отопления, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов. В случае изменения погодных условий срок окончания отопительного сезона может быть оперативно изменен, — прокомментировали «КП-Иркутск» в пресс-службе администрации города.
Когда отключат отопление в Иркутске в 2024 году
Даты отключения отопления в Иркутске в 2024 году пока неизвестны. Каждый год оно назначается на разное время. Так, например, в 2022 году отопительный сезон завершился 12 мая.
На этот раз погода в апреле ожидается теплой. Как рассказывают синоптики, потепление до +12 градусов ожидается уже в первой декаде месяца. А вот во второй и третьей декадах может потеплеть и вовсе до +18 градусов.
Однако в этом месяце погода переменчива, поэтому точно предсказать, когда отключат отопление в Иркутске в 2024 году, нельзя.
После отключения отопления в Иркутске в 2024 году сотрудники ЖКХ будут проводить работы по подготовке тепловых сетей к следующему периоду. В частности, будут проводиться гидравлические испытания системы.