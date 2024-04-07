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В Красноярске байкеры открыли мотосезон

В ГИБДД предупреждают о появлении байкеров на дорогах.

В Красноярске байкеры открыли мотосезон. Об этом рассказали в ГИБДД.

В связи с этим сотрудники ДПС предупреждают о соблюдении правил безопасности.

«Необходимо чаще смотреть в зеркала при перестроении, заблаговременно включать сигнал поворота и соблюдать очередность проезда на перекрёстках», — говорят в ГИБДД.

Залогом безаварийных поездок дорожные полицейские называют соблюдение скоростного режима, недопущение выездов на «встречку», резких перестроений, внимательность и осторожность, особенно при проезде перекрёстков.

Мотоциклистам необходимо использовать шлем и специальную защитную экипировку.

В ГИБДД добавили, что в 2023 году в Красноярске произошло 48 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 53 человека и 1 погиб.

Ранее сообщалось о новых изменениях в законе для сдачи экзаменов на получение водительских прав.