В Красноярске байкеры открыли мотосезон. Об этом рассказали в ГИБДД.
В связи с этим сотрудники ДПС предупреждают о соблюдении правил безопасности.
«Необходимо чаще смотреть в зеркала при перестроении, заблаговременно включать сигнал поворота и соблюдать очередность проезда на перекрёстках», — говорят в ГИБДД.
Залогом безаварийных поездок дорожные полицейские называют соблюдение скоростного режима, недопущение выездов на «встречку», резких перестроений, внимательность и осторожность, особенно при проезде перекрёстков.
Мотоциклистам необходимо использовать шлем и специальную защитную экипировку.
В ГИБДД добавили, что в 2023 году в Красноярске произошло 48 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 53 человека и 1 погиб.
Ранее сообщалось о новых изменениях в законе для сдачи экзаменов на получение водительских прав.