Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристский центр Хабаровского края стал лучшим в России

Итоги Всероссийского конкурса подвели на форуме «Дикоросы» в Новосибирске.

Источник: АНО ТИЦ

Туристский информационный центр (ТИЦ) Хабаровского края вошел в тройку лучших в России. Итоги VII Всероссийского конкурса «Лучший туристский информационный центр России 2023» подвели в Новосибирске в рамках форума «Дикоросы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Хабаровский край презентовал свои достижения и успехи по развитию туризма и созданию новых маршрутов, инструменты продвижения туристического бренда, а также стал единственным из всех номинантов, кто в результате своей презентации смог продать путешествие в край. Также мы провели интерактив, главным призом которого стал плюшевый китолет. Туристический символ нашего региона улетел в Магадан, — рассказали в АНО «Туристский информационный центр Хабаровского края».

Хабаровский край вошел в тройку лучших ТИЦ в регионах вместе с центрами Архангельской и Владимирской областей. Гран-при у центра туризма и гостеприимства Белгородской области.

туризм и отдых