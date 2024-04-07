Туристский центр Хабаровского края стал лучшим в России

Туристский информационный центр (ТИЦ) Хабаровского края вошел в тройку лучших в России. Итоги VII Всероссийского конкурса «Лучший туристский информационный центр России 2023» подвели в Новосибирске в рамках форума «Дикоросы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хабаровский край презентовал свои достижения и успехи по развитию туризма и созданию новых маршрутов, инструменты продвижения туристического бренда, а также стал единственным из всех номинантов, кто в результате своей презентации смог продать путешествие в край. Также мы провели интерактив, главным призом которого стал плюшевый китолет. Туристический символ нашего региона улетел в Магадан, — рассказали в АНО «Туристский информационный центр Хабаровского края».
Хабаровский край вошел в тройку лучших ТИЦ в регионах вместе с центрами Архангельской и Владимирской областей. Гран-при у центра туризма и гостеприимства Белгородской области.