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В Хабаровске прорвало трубу, сотни домов остались без воды и тепла

В Хабаровске прорыв на трубопроводе оставил несколько сотен домов без отопления и горячей воды. Ведётся устранение поломки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Тепломагистраль прорвало на улице Калараша утром 7 апреля. В результате воду и тепло отключили в 251 многоэтажке, 143 частных домах, 7 детских садах и 11 больницах. Последствия аварии устраняют две бригады рабочих и четыре единицы техники.

По факту произошедшего городская прокуратура начала проверку. Ведомству предстоит оценить действия ресурсоснабжающей организации, которая несёт ответственность за участок трубопровода. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Завершить экстренный ремонт планируется сегодня до 22:00. Ход работ контролирует мэрия города.

ЖКХ