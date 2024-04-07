В Хабаровске прорвало трубу, сотни домов остались без воды и тепла

Тепломагистраль прорвало на улице Калараша утром 7 апреля. В результате воду и тепло отключили в 251 многоэтажке, 143 частных домах, 7 детских садах и 11 больницах. Последствия аварии устраняют две бригады рабочих и четыре единицы техники.