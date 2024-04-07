IV Краевой фестиваль ЗОЖ объединил более 3,5 тысяч участников в Хабаровске

IV Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни (0+), организованный в рамках национального проекта «Демография», объединил более 3,5 тысяч участников на площадке арены «Ерофей». Событие приурочили к Всемирному дню здоровья и Году семьи в России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Мероприятие организовано Краевым центром общественного здоровья и медицинской профилактики министерства здравоохранения Хабаровского края при поддержке регионального министерства спорта. В открытии фестиваля приняли участие зампред председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, и.о. министра здравоохранения края Инна Малинина.
— Фестиваль стал масштабнее, организовали почти 50 площадок — в два раза больше, чем в прошлом году. Нам важно, чтобы у людей сформировалась привычка заниматься спортом, следить за своим здоровьем, вовремя проходить обследования в рамках диспансеризации. Поверьте, любое тяжелое заболевание, в том числе сердечно-сосудистое или онкологическое, не развивается в одночасье, нужно вовремя проявить заботу о себе, — уточнил Евгений Никонов.
Стоит отметить, что у двух посетителей были диагностированы опасные патологии: у одной фиброаденома молочной железы, у второй пациентки множественные кистозные образования щитовидной железы.
По словам директора Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Хабаровского края Артема Москвина, в этом году начали присоединяться районы — администрация района имени Лазо проявила инициативу и организовала локацию по росписи деревянных значков. Популярны у посетителей оказались интерактивные площадки, мастер-классы, арт-терапии. Таким образом на фестивале каждый для себя нашел что-то полезное.
Евгений Никонов также добавил, что фестиваль способствует формированию взаимодействия медицинских организаций региона с молодыми специалистами. Для школьников старших классов — это профориентация, возможность познакомиться с работой медучреждений, для студентов медицинских вузов и техникумов — шанс встретиться с потенциальными работодателями, задуматься о дальнейшем месте трудоустройства.
— Такие мероприятия необходимо проводить на регулярной основе. Вместо того, чтобы бегать по кабинетам поликлиники, пришел, сдал ряд анализов в одном месте, времени много не занимает. Обозначил для себя — на что требуется обратить внимание, а затем посещаешь узких специалистов, — рассказал посетитель фестиваля Евгений Тукум.
Также на фестивале можно было познакомиться с деятельности благотворительных организаций, принять участие в розыгрышах призов от партнеров.