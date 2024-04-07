Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IV Краевой фестиваль ЗОЖ объединил более 3,5 тысяч участников в Хабаровске

Посетители смогли узнать все о сохранении своего здоровья, пройти экспресс-обследования, принять участие в мастер-классах.

Источник: Минздрав Хабаровского края

IV Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни (0+), организованный в рамках национального проекта «Демография», объединил более 3,5 тысяч участников на площадке арены «Ерофей». Событие приурочили к Всемирному дню здоровья и Году семьи в России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Мероприятие организовано Краевым центром общественного здоровья и медицинской профилактики министерства здравоохранения Хабаровского края при поддержке регионального министерства спорта. В открытии фестиваля приняли участие зампред председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, и.о. министра здравоохранения края Инна Малинина.

— Фестиваль стал масштабнее, организовали почти 50 площадок — в два раза больше, чем в прошлом году. Нам важно, чтобы у людей сформировалась привычка заниматься спортом, следить за своим здоровьем, вовремя проходить обследования в рамках диспансеризации. Поверьте, любое тяжелое заболевание, в том числе сердечно-сосудистое или онкологическое, не развивается в одночасье, нужно вовремя проявить заботу о себе, — уточнил Евгений Никонов.

В этом году организаторы привлекли 21 медицинскую организацию, гостей встречали 45 специалистов отрасли здравоохранения. Так, благодаря площадке краевого онкологического центра 30 жителей смогли пройти УЗИ-обследование щитовидной и молочной железы, более 80 человек прошли анкетирование по профилактики колоректального рака. Около 100 человек смогли пройти ЭКГ на кардиокресле Клинико-диагностического центра, врачи диагностировали два случая мерцательной аритмии. Также специалисты Центра провели Школу борьбы с сахарным диабетом, на занятиях побывали свыше 150 человек. Участие в комплексном обследовании с предоставлением заключения Детского центра здоровья больницы имени Пиотровича приняли 46 ребенка. Более 90 человек посетили площадку КДЦ «Вивея», где можно было пройти компьютеризованную систему скрининга сердца на кардиовизоре, экспресс-анализ для определения уровня холестерина и глюкозы в крови, а также получить консультацию специалиста.

Стоит отметить, что у двух посетителей были диагностированы опасные патологии: у одной фиброаденома молочной железы, у второй пациентки множественные кистозные образования щитовидной железы.

По словам директора Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Хабаровского края Артема Москвина, в этом году начали присоединяться районы — администрация района имени Лазо проявила инициативу и организовала локацию по росписи деревянных значков. Популярны у посетителей оказались интерактивные площадки, мастер-классы, арт-терапии. Таким образом на фестивале каждый для себя нашел что-то полезное.

Евгений Никонов также добавил, что фестиваль способствует формированию взаимодействия медицинских организаций региона с молодыми специалистами. Для школьников старших классов — это профориентация, возможность познакомиться с работой медучреждений, для студентов медицинских вузов и техникумов — шанс встретиться с потенциальными работодателями, задуматься о дальнейшем месте трудоустройства.

— Такие мероприятия необходимо проводить на регулярной основе. Вместо того, чтобы бегать по кабинетам поликлиники, пришел, сдал ряд анализов в одном месте, времени много не занимает. Обозначил для себя — на что требуется обратить внимание, а затем посещаешь узких специалистов, — рассказал посетитель фестиваля Евгений Тукум.

Также на фестивале можно было познакомиться с деятельности благотворительных организаций, принять участие в розыгрышах призов от партнеров.

здоровье