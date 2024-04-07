IV Краевой фестиваль ЗОЖ объединил более 3,5 тысяч участников в Хабаровске

IV Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни (0+), организованный в рамках национального проекта «Демография», объединил более 3,5 тысяч участников на площадке арены «Ерофей». Событие приурочили к Всемирному дню здоровья и Году семьи в России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

— Фестиваль стал масштабнее, организовали почти 50 площадок — в два раза больше, чем в прошлом году. Нам важно, чтобы у людей сформировалась привычка заниматься спортом, следить за своим здоровьем, вовремя проходить обследования в рамках диспансеризации. Поверьте, любое тяжелое заболевание, в том числе сердечно-сосудистое или онкологическое, не развивается в одночасье, нужно вовремя проявить заботу о себе, — уточнил Евгений Никонов.

В этом году организаторы привлекли 21 медицинскую организацию, гостей встречали 45 специалистов отрасли здравоохранения. Так, благодаря площадке краевого онкологического центра 30 жителей смогли пройти УЗИ-обследование щитовидной и молочной железы, более 80 человек прошли анкетирование по профилактики колоректального рака. Около 100 человек смогли пройти ЭКГ на кардиокресле Клинико-диагностического центра, врачи диагностировали два случая мерцательной аритмии. Также специалисты Центра провели Школу борьбы с сахарным диабетом, на занятиях побывали свыше 150 человек. Участие в комплексном обследовании с предоставлением заключения Детского центра здоровья больницы имени Пиотровича приняли 46 ребенка. Более 90 человек посетили площадку КДЦ «Вивея», где можно было пройти компьютеризованную систему скрининга сердца на кардиовизоре, экспресс-анализ для определения уровня холестерина и глюкозы в крови, а также получить консультацию специалиста.