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В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить витамины при варке варенья

Для сохранения витаминов желательно уменьшить термическую обработку ягод и фруктов.

В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить витамины при варке варенья.

По словам специалистов, наиболее устойчив к термической обработке витамин А, витамины группы В и Е также хорошо переносят варку.

Аскорбиновая кислота при варке сильно разрушается. Однако можно уменьшить потерю полезных веществ, если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую воду или не измельчать их.

Чтобы максимально сохранить полезные свойства фруктов и ягод в варенье, необходимо по возможности сократить время приготовления и не кипятить продукты по несколько раз.

«Можно просто перетереть ягоды и фрукты с сахаром без термической обработки», — добавили в Роспотребнадзоре.

Нужно помнить, что людям с сахарным диабетом, с ожирением и детям до 5 лет нужно ограничивать потребление варения. Нужно быть осторожным и тем, у кого аллергия на ягоды.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, сколько в сутки необходимо выпивать воды, а также об её пользе.

здоровье