В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить витамины при варке варенья.
По словам специалистов, наиболее устойчив к термической обработке витамин А, витамины группы В и Е также хорошо переносят варку.
Аскорбиновая кислота при варке сильно разрушается. Однако можно уменьшить потерю полезных веществ, если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую воду или не измельчать их.
«Можно просто перетереть ягоды и фрукты с сахаром без термической обработки», — добавили в Роспотребнадзоре.
Нужно помнить, что людям с сахарным диабетом, с ожирением и детям до 5 лет нужно ограничивать потребление варения. Нужно быть осторожным и тем, у кого аллергия на ягоды.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, сколько в сутки необходимо выпивать воды, а также об её пользе.