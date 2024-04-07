В Приморье на Тихоокеанском флоте почтили память погибших моряков-подводников

«Профессия подводника почётна, интересна, трудна и героична, — сказал в выступлении адмирал Лиина. — Подготовка к выходу в море это очень важный и сложный процесс, который не допускает никаких мелочей, потому что экзамен принимает море. А море не прощает технических недоработок, неисправностей и ошибок. Товарищи подводники, мы с вами сделаем всё, чтобы данные трагедии не повторялись, чтобы наши семьи дождались нас при возвращении домой…».