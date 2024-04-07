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В Приморье на Тихоокеанском флоте почтили память погибших моряков-подводников

Памятные мероприятия традиционно проводятся 7 апреля в годовщину гибели АПЛ К-278 «Комсомолец» в Норвежском море.

Источник: Соцсети

Память погибших подводников почтили сегодня, 7 апреля, на Тихоокеанском флоте (ТОФ). В этот день 7 апреля в 1989 году произошла трагическая гибель атомной подводной лодки Краснознаменного Северного флота К-278 «Комсомолец» в Норвежском море. Во Владивостоке в мероприятии принял участие командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Профессия подводника почётна, интересна, трудна и героична, — сказал в выступлении адмирал Лиина. — Подготовка к выходу в море это очень важный и сложный процесс, который не допускает никаких мелочей, потому что экзамен принимает море. А море не прощает технических недоработок, неисправностей и ошибок. Товарищи подводники, мы с вами сделаем всё, чтобы данные трагедии не повторялись, чтобы наши семьи дождались нас при возвращении домой…».

Военные моряки почтили память погибших товарищей минутой молчания и заупокойной литией по погибшим подводникам. Под сигналы сирен и тифонов подводных лодок, ошвартованных у причалов в пункте базирования, прошло возложение гирлянды и цветов.