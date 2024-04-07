В Красноярске планируют создать храм и сквер в память о павших на СВО

В Красноярске планируют построить храм и сквер в память о погибших на СВО. об этом сообщили в Красноярской епархии.
Будущий сквер будут называть «Сердце матери». Концепцию обсудили представители общественной организации «Вечная память героям», главный архитектор края Константин Шумов, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
Сквер может появиться в парке «Октябрьский либо в парке “Гвардейский”. Этот вопрос пока прорабатывается.
Также обсуждался проект храма мученика Иоанна Воина, который будет также посвящён погибшим солдатам.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске продолжается строительство Храма на Стрелке.