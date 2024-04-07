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В Красноярске планируют создать храм и сквер в память о павших на СВО

Для создания сквера предлагают две площадки.

В Красноярске планируют построить храм и сквер в память о погибших на СВО. об этом сообщили в Красноярской епархии.

Будущий сквер будут называть «Сердце матери». Концепцию обсудили представители общественной организации «Вечная память героям», главный архитектор края Константин Шумов, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Сквер может появиться в парке «Октябрьский либо в парке “Гвардейский”. Этот вопрос пока прорабатывается.

Также обсуждался проект храма мученика Иоанна Воина, который будет также посвящён погибшим солдатам.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске продолжается строительство Храма на Стрелке.

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