Выставку «Россия» посетили 10 миллионов гостей

Юбилейным, десятимиллионным гостем выставки-форума «Россия» стал гость Москвы Константин Панфилов. Он пришел на выставку вместе с супругой Екатериной. Им вручили сертификат на путешествие в Мурманск.



— Для нас это абсолютно неожиданно — мы на этой выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось, — рассказал Константин Панфилов.



— Хорошо, что мы приехали именно в это время, — добавила его жена Екатерина. Супруги Панфиловы — жители Ярославля.



Отметим, что павильон Приморского края также представлен на выставке. Он выполнен в морской стилистике и поделен на отраслевые зоны. Посетители могут познакомиться с достижениями и проектами региона последних лет в различных отраслях экономики.



Главная идея экспозиции — уникальная «Тропа леопарда», где можно ощутить себя в приморском лесу и увидеть самую редкую кошку на планете.



Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 8 июля, ее цель — показать важнейшие достижения страны и повысить уровень информированности населения о каждом из 89 регионов России.