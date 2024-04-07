Красноярский край помог трое миллиардеров попали в топ-20 Forbes

Это руководители крупных компаний.
Седьмое место занял бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко с семьей. Он руководит группой СУЭК, куда входит и холдинг СГК, ТЭЦ которого отапливают Красноярск. В прошлом году бизнесмен занимал 1 место с капиталом 25,2 миллиарда долларов. Сейчас у него 21,1 миллиарда. Кроме акций СУЭК, семья Мельниченко владеет и акциями производителя удобрения «Еврохим».
На каком месте рейтинга расположился Олег Дерипаска, у которого тоже есть бизнес в Красноярске, пока неизвестно. Опубликованы только первые 20 мест, а он в прошлом году был на 54 месте. Тогда его состояние оценивали в 2,5 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что один из основателей торговой сети «Светофор» 57-летний Сергей Шнайдер из Красноярска стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.