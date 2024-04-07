Красноярский край помог трое миллиардеров попали в топ-20 Forbes

На каком месте рейтинга расположился Олег Дерипаска, у которого тоже есть бизнес в Красноярске, пока неизвестно. Опубликованы только первые 20 мест, а он в прошлом году был на 54 месте. Тогда его состояние оценивали в 2,5 миллиарда долларов.