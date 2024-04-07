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Красноярский край помог трое миллиардеров попали в топ-20 Forbes

В топ-20 рейтинга самых богатых людей России 2024 года журнала Forbes попали миллиардеры, чей бизнес связан с Красноярским краем.

Источник: Freepik

Это руководители крупных компаний.

В этом году на 5 месте топа оказался Владимир Потанин, руководитель «Норникеля». В прошлом году он был на втором. Состояние осталось таким же — 23,7 миллиарда долларов. У Потанина ГМК «Норильский никель» — 37% акций компании, Росбанк — 45%, TCS Group (группа компаний «Тинькофф») — 35%.

Седьмое место занял бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко с семьей. Он руководит группой СУЭК, куда входит и холдинг СГК, ТЭЦ которого отапливают Красноярск. В прошлом году бизнесмен занимал 1 место с капиталом 25,2 миллиарда долларов. Сейчас у него 21,1 миллиарда. Кроме акций СУЭК, семья Мельниченко владеет и акциями производителя удобрения «Еврохим».

Бизнесмен Сулейман Керимов владеет 76,3% акций золотодобывающего «Полюса». Одно из месторождений компании располагается в Красноярском крае. За год семья Керимова поднялась с 13 на 12 место. Состояние составило 10,7 миллиарда долларов.

На каком месте рейтинга расположился Олег Дерипаска, у которого тоже есть бизнес в Красноярске, пока неизвестно. Опубликованы только первые 20 мест, а он в прошлом году был на 54 месте. Тогда его состояние оценивали в 2,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что один из основателей торговой сети «Светофор» 57-летний Сергей Шнайдер из Красноярска стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

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