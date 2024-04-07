Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчику вручили ключи от красноярского музея «Мемориал Победы»

Музей «Мемориал Победы» закрылся на реконструкцию.

Подрядчик, который займётся реконструкцией «Мемориала Победы» в Красноярске получил от него ключи. Об этом сообщили в мэрии.

Музей закрылся на реконструкцию 31 марта. Сотрудники уже освободили помещения от экспонатов и имущества. Подрядчик может приступать к работам.

Предстоит заменить фасад здания, двери и окна, обустроить новую систему вентиляции, отремонтировать залы и помещения.

Работы должны завершить весной будущего года. Ожидается, что обновлённый музей откроется к 80-летию Победы, который отметят 9 мая 2025 года. В этот же день музей встретит свой 50-летний юбилей.

Ранее сообщалось о том, что на трассах Красноярского края стартовал сезон дорожного ремонта.

строительство
выставки и музеи