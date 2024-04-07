Подрядчику вручили ключи от красноярского музея «Мемориал Победы»

Подрядчик, который займётся реконструкцией «Мемориала Победы» в Красноярске получил от него ключи. Об этом сообщили в мэрии.
Музей закрылся на реконструкцию 31 марта. Сотрудники уже освободили помещения от экспонатов и имущества. Подрядчик может приступать к работам.
Предстоит заменить фасад здания, двери и окна, обустроить новую систему вентиляции, отремонтировать залы и помещения.
Работы должны завершить весной будущего года. Ожидается, что обновлённый музей откроется к 80-летию Победы, который отметят 9 мая 2025 года. В этот же день музей встретит свой 50-летний юбилей.
Ранее сообщалось о том, что на трассах Красноярского края стартовал сезон дорожного ремонта.