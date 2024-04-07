Врач: 2,5 часа физнагрузок в неделю снижают риск онкологии на 17%

Физическая активность в течение 2,5 часа в неделю значительно снижает риск преждевременной смерти, а также многих болезней, которые зачастую являются главным фактором преждевременной смерти, сообщил «Известиям» врач Борис Поляев.
К таким болезням относятся диабет, рак, гипертония, инсульты и болезни сердца. Но эти риски можно снизить: онкологии на 17%, сахарного диабета второго типа — 3,5%, артериальной гипертензии — 24−26%, остеопороза — 23%, преждевременной смерти — 21−23%.
«Занятия от 150 до 300 минут в неделю снижают риск развития онкологических процессов на 17%. Кроме того, исследования показывают, что у людей с более высоким уровнем физической активности риск возникновения депрессии на 17% ниже», — рассказал Поляев.