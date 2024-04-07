Территория танка «Иркутский комсомолец» лидирует в голосовании за объекты благоустройства

В Иркутске продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». По результатам трёх недель лидирует территория у танка «Иркутский комсомолец». За неё проголосовало 6610 человек. У танка будут организованы удобные пешеходные маршруты, места для тихого отдыха, смонтировать освещение, установить малые формы и сделать озеленение.