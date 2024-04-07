Территория танка «Иркутский комсомолец» лидирует в голосовании за объекты благоустройства

На втором месте — площадь у вокзала Иркутск-Пассажирский. За неё проголосовал 6581 человек. Там планируется сделать урны и скамейки, освещение, заменить покрытие и сделать места для тихого отдыха.
На третьем месте — парк «Комсомольский» в Иркутске II. За него проголосовало 6055 иркутян. Там также смонтируют парковое освещение, сделают места для тихого отдыха, сеть пешеходных дорожек поставят малые формы и проведут озеленение.
Также в списке — аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург, площадь Декабристов, Падь Долгая (между микрорайонами Университетским и Первомайским), сад Томсона, улица Карла Маркса, Русско-Амурский мемориальный комплекс и сквер у драматического театра имени Н. П. Охлопкова.
Проголосовать может любой житель Иркутска старше 14 лет на сайте. Голосование продлится до 30 апреля.