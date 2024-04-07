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Территория танка «Иркутский комсомолец» лидирует в голосовании за объекты благоустройства

В Иркутске продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». По результатам трёх недель лидирует территория у танка «Иркутский комсомолец». За неё проголосовало 6610 человек. У танка будут организованы удобные пешеходные маршруты, места для тихого отдыха, смонтировать освещение, установить малые формы и сделать озеленение.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

На втором месте — площадь у вокзала Иркутск-Пассажирский. За неё проголосовал 6581 человек. Там планируется сделать урны и скамейки, освещение, заменить покрытие и сделать места для тихого отдыха.

На третьем месте — парк «Комсомольский» в Иркутске II. За него проголосовало 6055 иркутян. Там также смонтируют парковое освещение, сделают места для тихого отдыха, сеть пешеходных дорожек поставят малые формы и проведут озеленение.

Также в списке — аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург, площадь Декабристов, Падь Долгая (между микрорайонами Университетским и Первомайским), сад Томсона, улица Карла Маркса, Русско-Амурский мемориальный комплекс и сквер у драматического театра имени Н. П. Охлопкова.

Проголосовать может любой житель Иркутска старше 14 лет на сайте. Голосование продлится до 30 апреля.

ЖКХ