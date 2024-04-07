В Омской области начинается неделя дождей и снегопадов

Что касается осадков, как следует из прогноза* сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», в первой половине дня 8 числа территорию от Омска до западной границы региона накроет замерзающий дождь. Впоследствии 8 и 9 апреля по области местами будут идти дожди, в Омске 9 апреля — дождь. А со среды, 10 апреля 2024 года, по региону будет идти еще и снег. Так, утром 10 числа снегопад ожидается на севере Омской области, а к вечеру небольшие осадки в виде снега вероятны в южной части.