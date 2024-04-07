В Омской области начинается неделя дождей и снегопадов

Что касается осадков, как следует из прогноза* сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», в первой половине дня 8 числа территорию от Омска до западной границы региона накроет замерзающий дождь. Впоследствии 8 и 9 апреля по области местами будут идти дожди, в Омске 9 апреля — дождь. А со среды, 10 апреля 2024 года, по региону будет идти еще и снег. Так, утром 10 числа снегопад ожидается на севере Омской области, а к вечеру небольшие осадки в виде снега вероятны в южной части.
Днем 11 апреля осадков не ожидается, но к вечеру ресурс «Вентускай» предвещает снегопад, который зайдет в регион с северо-запада. Ночью на 12 апреля осадки пойдут и в Омске, а к утру снег будет падать уже на северо-востоке региона.
Впрочем, эти небольшие снегопады не станут последними: на 16 и 17 апреля сервис предвещает достаточно сильные осадки в виде снега и дождя по северной части региона.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.